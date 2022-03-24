一名男子裝扮成釋迦牟尼誦經，其頭後的煙火不斷旋轉，網友見這一幕驚呆了。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

有名網友在臉書分享一部國外影片，其影片中可見在某法會上，有名男子裝扮成釋迦牟尼佛，當男子開始誦經時，頭後方的噴出煙火，並快速旋轉，有如「帶煙火的旋轉陀螺」；網友見影片笑翻表示「法力無邊」、「南無戰鬥陀螺」，還有眼尖網友發現男子已放棄對嘴，也認為男子頭上的風火輪夠吸睛了。

「南無阿彌戰鬥陀螺」，一名網友在臉書「爆廢公社公開版」上傳一部國外14秒TikTok影片，其影片中可見穿白衣女子裝扮成觀世音菩薩，黃衣男子則裝扮成釋迦牟尼佛，當黃衣男開始誦經時，頭後方開始出現煙火，有如「陀螺」般越轉越快，黃衣男則淡定的持續誦經。

影片一出，引發網友紛紛討論，「世界進步，菩薩也要進步」、「感覺很靈驗」、「想不到後面的光是用轉的」、「這位仙仔，現主時又是哪招」、「有背景的男人」、「笑到美丁美當」、「法力無邊」、「魅力四射」、「南無戰鬥陀螺」、「他此時此刻心裡一定很害怕」、「整個都是他的舞台欸」、「娘子快叫牛魔王一起出來看上帝」；還有網友發現黃衣男已經放棄對嘴誦經，其他網友則表示「反正我後面的風火輪已經夠吸睛了」。