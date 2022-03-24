美《航空家》網站報導，俄羅斯22架特種飛機及末日飛機從莫斯科起飛，向東南方飛行，引發俄羅斯總統普丁會動用核武的聯想。「盲眼龍婆」曾預言「一切都會融化，就像冰一樣，...沒有人能阻止俄羅斯，一切都會被他(普丁)從路上除掉，沒有剩下來的東西，會成為世界的主宰」。資深媒體人黃暐瀚表示，俄羅斯有那麼多核彈，會發生核武大戰嗎？普丁可以摧毀這個世界，這是「盲眼龍婆」講的。但他卻認為「普丁並不會直接動用核武」。

黃暐瀚24日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，俄羅斯22架末日班機同時起飛，從莫斯科往東南部飛行，準備核武大戰。萬一發生核武大戰，飛機可以空中加油，不斷地飛，普丁可以在上面指揮，繼續攻擊世界各國據點，俄羅斯有那麼多核彈，而且大家還找不到它，普丁可以繼續摧毀這個世界，這是「盲眼龍婆」講的。

黃暐瀚接著表示，如果俄羅斯打不下去了、甚至快被打敗了，而美國又說俄羅斯總統普丁是戰犯，喊要制裁，一旦普丁要被抓了，那時俄羅斯才有可能動用核武。

黃暐瀚認為，普丁是在告訴世界各國，他可以發射核彈。這個訊息反而只是提醒世界各國，不要逼他動用核武。這個動作也是告訴大家，他現在不會動用核武。他會慢慢來，下一個可能使用生化武器，但並不會直接動用核武。