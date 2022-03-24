台中市政府警察局交通警察大隊統計，今年1月1日至3月20日止，酒駕大執法取締酒駕1974件，較去年同期2231件，減少257件、降幅約11.5％，警方歸功於飲酒店家功勞，不但針對酒客堅持酒駕上路，立即通報警方，甚至祭出「找代駕、送折價、小菜」支持力挺。

依據全國道安資訊查詢網，台中市去年酒後駕車死亡人數24人，相較前年減少8人，降幅約25％，顯防制酒駕肇事有所成效，此外，餐廳業者更配合政府杜絕酒駕政策，響應「飲酒找代駕，用餐送折價」等促銷活動，提供多元優惠方式，提高消費者飲酒後找代駕之意願。

某餐廳業者表示，除了勸導飲用酒精性飲品的客人找代駕，現場就送招牌小菜，獲民眾熱烈響應，店內並貼上「酒後代價、安全回家」標語於店內醒目處，讓消費者一目了然，透過此方式拋磚引玉，讓更多的餐廳業者加入。

台中市警察局交通警察大隊表示，自3年前結合售酒餐廳、小吃部、KTV 等公共場所業者，宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」等，對店家宣導「酒後不開車」，另民眾喝酒後翌日仍有用車需求，要回現場取車，為避免造成麻煩，另計程車隊也加入代駕服務，擴展拒絕酒駕宣導成效。

台中市警察局長蔡蒼柏表示，警方加強執法，並加入第三方警政監督力量，「只要在台中市酒駕，一定會被抓」的強力取締，呼籲民眾勿心存僥倖，酒駕上路。

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