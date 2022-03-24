張大千在台故居摩耶精舍畫室正中牆上，一幅長達8尺的唐伯虎《綠珠圖》為中堂唯一畫作，看得出在大千先生心目中的份量。此畫近期將於帝圖春拍現身，畫上還鈐有鑑藏印，除了以大千先生大風堂所藏《綠珠圖》領銜拍場，今春亦有多件張大千的用印藏印亦倍受矚目。

唐寅《綠珠圖》畫的是西晉巨富石祟的愛妾綠珠，她貌美且多才藝，能歌舞善吹笛，石祟以三斛珍珠購之，是他最寵愛的舞姬，畫中為綠珠手持紅珊瑚的站姿。唐寅在仕途絕意後，於蘇州城北的宋人章莊簡廢園址上築桃花塢，創作大量仕女圖以抒感懷。

此《綠珠圖》的右下方鈐有大千先生「遲秋簃」白文印，此印為抗戰期間返回四川後常用的齋號印，多見於1930至1940年間使用；另一方「大風堂珍珠」朱文印亦是大千先生於未出國前所使用的收藏印之一。大千先生入藏此畫後，還曾有媒體以「得六如美人侍硯」形容，稱此畫因尺幅巨大，懸於畫室中有如美女侍硯一般，而曾任摩耶精舍張大千英文秘書的馮幼衡，曾描述《綠珠圖》被懸於摩耶精舍畫室正中牆上，顯見大千先生對其鍾愛程度。

「大風堂」為大千居士一生齋堂號中最具代表性者，大風堂所藏，今春還包括數方大千先生用印將上拍，所藏之印又以張樾丞、方介堪、陳巨來所治尤為經典，此次上拍的一方「三千大千」方章，由方介堪以白文鳥蟲篆刻製，他與大千先生私交甚篤，據載大千先生請同代印人為其治印近3000之數，其中以方介堪所治逾百為最多，可見張大千早期對方氏印藝的喜好程度。

此「三千大千」方章，成於1975年，為方氏在文革時期尾聲之作，因兩岸分治他與大千先生失聯多年，印成之後，幾經波折音信方信，印也才輾轉交至張大千手上，此印既是近現代以鳥蟲篆入印的典例，亦見證了藝壇巨匠的多年情誼。