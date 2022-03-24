台北市議員選戰年底登場，國民黨內競爭激烈，第一梯次登記參選昨日下午截止，共計23人完成登記，其中第3選區松山、信義恐因人口流失減少1席，7連霸老將陳永德有意禮讓新人，因此不登記，但市黨部決定暫時「保留」該名額，陳永德則笑說「用徵召的話，我會想一下啦！」。

根據國民黨北市黨部公告，下屆議員選舉登記作業共分兩梯次，首梯為第1選區士林、北投區、第3選區松山、信義、第5選區中正、萬華，以及第7、8選區平地和高山原住民，參選登記昨天截止，共有23人登記，目前黨內規畫現任議員不須投入初選，僅有回鍋老將、新人需要廝殺。

北市黨部主委黃呂錦茹指出，士林、北投區將提名4席，目前共5人登記，包括現任張斯綱、陳重文、汪志冰，另有新人林杏兒及黃子哲。中正、萬華選區也提名4人，目前共7人登記，除現任郭昭巖、應曉薇、吳志剛外，因為現任議員鍾小平透過同舟計畫回歸國民黨，算在老將回鍋的範疇，因此會與周世雄、林冠勳、李有宜同列新人進行廝殺。

較為特別的是，松山、信義區提名6席，現有8人完成登記，包括現任王鴻薇、徐巧芯、秦慧珠、戴錫欽，新人則有田方倫、滿志剛、詹為元、陳俞亦，名單內卻未見7連霸老將陳永得，但黃呂錦茹說，此區4名新人會保證提名1席，但另外會再保留1席。

對此，陳永德坦言自己確實未領表登記，由於自家選區松山、信義將減少1席，但國民黨仍決定提名6席，他不參選的舉動用意在力保現任4席，同時也給新人機會，若黨改以徵召方式，「用徵召的話，我會想一下啦！」

另外，第7選區平地原住民僅有現任李芳儒登記參選，第8選區山地原住民除現任李傅中武外，還有新人高為人也登記參選。