台中大遠百24日起推出「韓風春之季物產展」。（馮惠宜攝）

筋膜槍領導品牌CONCERN康生健康科技24日也在七期成立筋膜槍旗艦體驗館。（馮惠宜攝）

清明連假即將來臨，相準疫後商機，以及母親節送禮需求，七期兩大百貨展開上半年檔購物節廝殺，其中百貨店王新光三越中港店更祭出單店會員點數滿額抽百萬汽車的好康，而大遠百則展開韓國物產展，全台市佔率最高筋摩槍品牌康生健康科技也搶先在七期成立旗鑑體驗館，業者磨刀霍霍都要全力拼內需經濟。

繼中友、廣三SOGO之後，新光三越中港店將自25日起展開初夏購物節預購促銷，除全館單筆滿額3000元送300元以及名品、大家電、法雅客單筆滿萬送500等基本回饋，今年也擴大會員點數回饋，扣一定點數即可免費換機車、和牛大餐，以及全台獨家抽百萬名車等好禮，要用汽機車等好禮拉抬買氣。

筋膜槍領導品牌CONCERN康生健康科技24日也在七期成立筋膜槍旗艦體驗館，CONCERN董事長白如娟說，看見老年化趨勢以及民眾對健康與美麗的需求，5年前自創品牌研發出產一系列筋膜槍，今年母親節檔期除搭配各通路促銷推出高CP值筋膜槍，同步設置旗艦體驗館，讓民眾可一次體驗到十多款筋膜槍的功能與舒適感，並能學到正確使用筋膜槍的用法，現場還有超大型的筋模槍模型供大家拍照打卡，透過體驗式行銷深化品牌影響力。

稍早已展開美麗購物節的台中大遠百，24日起也推出「韓風春之季物產展」，以韓國「應援」文化為主題，現場匯集韓國傳統布帳馬車會出現的道地經典熟食魚板、辣炒年糕以及88串燒起司熱狗等夢幻韓食小吃，現場也蒐羅海苔酥、香蕉牛奶、罐裝泡菜等道地伴手禮，要滿足因疫情無法出國民眾的味蕾。