為響應聯合國「了解嚴重侵犯人權行為真相權利和維護受害者尊嚴國際日」，聯合國NGO世界公民總會、平反1219行動聯盟等20個民團，24日在台大應力館舉辦「維護人權 面對真相 落實轉型正義」論壇，邀請30位學者專家及各界代表，揭開太極門假案侵權者意欲隱藏的惡行。

太極門掌門人洪道子致詞，每個人都應該、也有權利瞭解真相，以及侵權行為對個人、對社會，甚至整個世界的自由、民主所造成的深遠影響。政府有義務即時揭示真相，藉以有效討論並反省集體記憶。

台灣財經刑法研究學會理事長陳志龍指出，從古至今，政府對人權的迫害都有一套劇本，而且會老劇新唱，只是演員會變，太極門假案是設計好的。

退休法官袁從楨認為，稅務員徵稅可以按照比例發獎金是一個大有問題的制度，會走火入魔，徵一個你根本不必繳的稅，稅務條文老百姓是不清楚的，磨來磨去還不如花錢消災，稅務員有獎金，會唬你去繳不必繳的稅。

德國歐斯納布魯克大學駐台教授連福隆，舉日前張靜律師遭檢方聲押事件為例，認為此案說明台灣檢調單位人權觀念極其薄弱，台灣人權倒退。

法稅改革聯盟發起人暨仲裁人逸南認為太極門案件是不正義的案件，25位國外人權專家學者致信給蔡英文總統，請她解決太極門案件，蔡英文總統應該接受專家學者的意見。

前國稅局簡任稽核黃坤光以其40餘年的專業查稅經驗指出，檢察官與國稅局枉法真相；侯寬仁檢察官膽大妄為逕行法外治理，指揮調查官荷槍實彈越權查核逃漏稅，國稅局卻懼其威勢，拋棄職責逕依其非法核定補稅處罰。

聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯致詞指出，「真相是一束明亮的光芒，它能揭示實現和平、伸張正義、賠償受害者之路，還能促使各國履行國際法所規定的義務。它能照亮侵權行為的深層根源，幫助我們防止其愈加根深蒂固。」

法盟陳姓志工表示與談者所揭真相，照出太極門假案中侵權者意欲隱藏的惡行，政府應平反冤屈、撥亂反正，還給人民應有的尊嚴與人權。