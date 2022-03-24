「微生物檢驗智慧串聯」系統更是國際第一套智慧化微生物報告自動驗證系統，可降低醫檢師工時，幫助醫師快速正確使用抗生素，即時拯救受感染的病人。（高雄長庚提供／袁庭堯高雄傳真）

民生醫院「iCue智慧床墊照護幫手」可即時偵測病患呼吸、離床或久臥狀況，還能生成分析報告，更可透過Line群組提醒值班照服人員採取適當處理。（民生醫院提供／袁庭堯高雄傳真）

2022高雄智慧城市展24日登場，各大醫院相繼推出智慧醫療及長照科技。高雄學醫學大學醫療體系推出失智檢測遊戲及智能長照系統，高雄長庚醫院「智慧化微生物報告自動驗證系統」可助醫師精準開出抗生素，民生醫院「創新長照復能」系統能擴及居家使用，提升長者持續復健訓練的意願。

高醫「健康福祉科技整合照護系統」內含全國唯二的「健康福祉整合性個案管理科技照護資訊系統」、展現智慧長照的「防走失電子圍籬」、「失智預防MAC-VR」，以及All-in-One的智能「全自動血液透析與呼吸器」等裝置，體感科技」失智風險評估軟體更能長者透過遊戲檢測，兼顧尊嚴。

高醫副院長黃明國表示，高醫體系以「全人智慧健康照護暨福祉科技整合」為主題推出4大項實用長照科技，讓先進的醫療科技不再遙不可及。

高長「U-Dr.遠距醫療系統」透過工作車及行動醫療箱，藉著「五官鏡」即時回傳影像，提高山地離島偏鄉地區民眾的診治先機，迄今開設遠距會診超過千次，服務近萬名病人。「U-ADC電子藥櫃及智慧調劑檯」可協助藥師2秒內找到正確藥品、完成調劑，結合資訊化藥事管理作業系統，可為病人用藥安全把關。「微生物檢驗智慧串聯」系統更是國際第一套智慧化微生物報告自動驗證系統，可降低醫檢師工時，幫助醫師快速正確使用抗生素，即時拯救受感染的病人。

高長院長王植熙表示，長庚醫療財團法人投入龐大經費在智慧醫療領域，2018年高長與台東醫院成功分院橫跨218公里的「遠距醫療門診」啟用，提供全時段、多專科的遠距會診服務。「U-ADC電子藥櫃及智慧調劑檯」更是翻轉傳統藥事思維，營造藥師友善工作環境。

民生醫院「iCue智慧床墊照護幫手」可即時偵測病患呼吸、離床或久臥狀況，還能生成分析報告，更可透過Line群組提醒值班照服人員採取適當處理。「創新長照ANYCARE復能訓練系統」是全國第一套專注醫療復建的矯正訓練系統，整合視、知覺與感覺，透過互動遊戲協助年長者自主學習，自動記錄參數，增加治療過程參考值。

民生醫院院長顏家祺表示，率先在國內醫療復健場域導入科技體感應用，「創新長照ANYCARE復能訓練系統」更是全國第一套專注醫療復建的矯正訓練系統，遊戲化內容結合上下肢體復健動作並回饋成效，透過視、知覺回饋活化大腦，提升高齡長者持續復健訓練意願。智慧床墊正式導入試用之後，久臥通報大幅減少，偵測到的有效翻身拍背次數也同步提升。