新北市教育局舉辦「CHA-CHING兒童理財教育計畫金牌學校認證儀式」，計畫自2019年起與瀚亞投資、保誠人壽及未來親子學習平台合作，以3年為期，每年新增5所試辦小學，目前已有15所小學加入，迄今已完成第一批種子學校培訓，首年試辦的頂埔、安和、廣福、積穗及秀峰國小5校今獲頒為金牌學校。

教育局長張明文表示，「理財素養」在人的一生中扮演重要的角色，如何從小培養孩子具備正確的金錢價值觀，能夠運用金錢做出正確的事情，並且具備投資理財的技能，甚至在有能力時可幫助他人等，都是重要的教育任務。當孩子具備了好的理財觀念、技能，未來才能獨立生活。

教育局指出，「CHA-CHING兒童理財教育計畫」起源於保誠集團針對全亞洲所做的一項大型研究。從7個國家、超過3500位家長調查結果顯示，95％家長認為孩子應學習理財觀念並具備理財技能，但僅有13％父母認為他們的子女目前具有理財能力。為了強化孩子的理財教育，特別結合專家設計這套適合7至12歲兒童的國際理財教材，透過舉辦親子理財營隊、推出知識讀本等，將教材在地化，並於新北市進行試辦。

教育局指出，計畫以三年為期，第一年舉辦教師研習，提供教材、教具，讓老師輕鬆好上手，並進行「採購小幫手挑戰賽」、「小小慈善家與柑仔店消費」等趣味課程，用情境式教學培養孩子理財素養，第二年舉辦教學分享會及成果徵選，讓老師分享交流教學經驗，並透過教學週的理財特色課程，讓孩子輕鬆學，最後一年則舉辦學生校園競賽，展現孩子學習成果。

秀峰國小同學唐維澤表示，在理財教育中，學到了從收入中先儲蓄再運用支出，才能有效累積財富；安和國小同學駱禹希原本對理財沒有概念，透過老師教學，學會區分消費的優先順序，認為理財觀念運用在生活中非常有幫助。