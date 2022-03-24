據《路透》發自澳大利亞的獨家報導稱，索羅門政府官員表示，已經與中國簽署了一項警務協議，同時並將向內閣提交一份涉及軍方的更廣泛安全協議的提案，供其考慮。這項提案對於準備在當地開設大使館的美國而言，勢必引發廣泛的關注與擔憂。

《路透》指出，索羅門群島員警、國家安全和懲教服務部常務秘書格羅凱兒（Karen Galokale）表示，索羅門群島與中國簽署的合作協定涉及警務。她同時也證實，該國正在討論一項與中國之間更廣泛的協議。

去年11月末索羅門群島首都荷尼阿拉要求總理索加瓦雷辭職抗議期間爆發了騷亂，索加瓦雷指責馬萊塔省人在首都荷尼阿拉搞騷亂，是「台灣代理人」，企圖發動政變。（圖／美聯社）

她在接受路透電話採訪時表示，「任何其他有關廣泛安全的協議都將與澳洲的協議相同。」這是首次公開證實有關廣泛安全談判的消息，「這將必須提交給內閣。」

報導說，這些協議可能會引起美國的關注，在美國政府高級官員對中國希望在索羅門群島建立軍事關係表示擔憂之後，美國在2月表示將在索羅門群島開設大使館。

格羅凱兒指出，澳洲與索羅門群島曾於2018年簽署一項雙邊安全協定，涉及員警和武裝部隊的部署。

索羅門群島在2019年與台北終止外交關係，轉而選擇北京，但地方政府馬萊塔省拒絕認同此外交政策。11月末，索羅門群島首都荷尼阿拉在要求總理索加瓦雷辭職抗議期間爆發了騷亂，總理索加瓦雷指責馬萊塔省人在首都荷尼阿拉搞騷亂，是「台灣代理人」，是企圖發動政變。當地議會反對派倡議對政府投不信任票，但要求總理辭職的一方在投票時落敗。

在這場騷亂過後，索羅門群島向中國請求物資支援與警務培訓協助，正是希望能夠從根本上提升本國員警系統的能力，以應對未來可能發生的變局。

分析人士指出，如果中國與索羅門警務合作順暢，那麼大洋洲其他島國也完全可將之當成樣板，以中國來替代澳大利亞。這是澳大利亞的地緣政治、甚至是地緣戰略的失敗。