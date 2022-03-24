桃園市議會24日三讀通過《桃園市房屋稅徵收率自治條例》修正案，6戶以上非自用住宅將課徵3.6％「囤房稅」，另建商寬限期經財政委員會審查決議從2年延長到3年，議員牛煦庭反對，要求維持原案讓建商有釋出餘屋壓力，但最終仍以4票之差，通過3年寬限期。

地方稅務局長姚世昌表示，桃園市2015年修正非自用房屋稅率，採單一稅率2.4％，囤房狀況已逐年下降，為呼籲社會期待，針對「囤房者」按持有戶數採差別稅率，提案修正為5戶以下非用房屋者，每戶維持2.4％課徵房屋稅，6戶以上每戶提高到3.6％課徵，全市受影響戶數約2萬戶。

姚世昌說，為避免差別稅率傷及無辜，明定公有房屋供住家使用、勞工宿舍、公立學校學生宿舍BOT案、公同共有房屋、專供停放車輛使用者，不論戶數仍維持2.4％稅率，修正案從今年7月1日起施行，影響的是明年5月開徵的房屋稅，預計增加1億3000萬稅收，將全數供青年租金補貼使用，不會挪為他用，希望加重持有者負擔而釋出空屋，或加入公益出租人行列。

不過牛煦庭不滿建商寬限期，經委員會審查後從市府提案的2年延長到3年，認為囤房稅真正的政策效果，是針對建商沒賣掉的房子加重稅率，讓建商有釋出餘屋的壓力，避免囤積而變相壟斷，放寬年限不僅折損政策效果，對年輕世代更是為德不卒，仍深陷房子孩子2選1困境，動議恢復成市府版本的2年，大會投票最終仍以14比10票通過寬限期3年版本。

提案3年期的議員李柏坊直言，建案也有城鄉差距，像是大溪房子不如中壢和桃園都會區搶手，並非建商刻意囤房，且實務上最短時間賣掉對建商才最有利，樂見獲大會支持，讓建商完工3年內維持2.4％稅率，超過3年仍有6戶以上未售才採3.6％差別稅率。