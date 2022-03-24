據兒盟調查發現，超過7成家長因擔心染疫，不敢帶孩子出去玩；36％家長擔心孩子染疫不敢找別人玩，孩子沒有玩伴；除此之外也有三成表示孩子遊戲的時間減少了，取而代之是3C和家用遊戲機使用頻率大增，調查發現兒童玩3C產品的比例從6.5％上升至19％；玩家用遊戲機的比例從2％上升至9.5％。

兒盟執行長白麗芳表示，防疫生活下，壓縮戶外活動和遊戲的空間、時間和玩伴，令人擔心這群小小年紀就浸潤在螢幕下的孩子，長期下來會影響其行為、認知、社交表現。

兒盟建議，為保障兒童遊戲權，除了要有充足且安全的硬體設施空間，同時也要有玩伴，家長每天可以安排至少一小時陪孩子一起共玩，增進親子互動，避免學齡前兒童過度接觸3C產品，影響孩子的行為、認知、社交表現。

兒盟這幾年陸續成立「我好，你好！親子共好空間」及「育兒＋」社區育兒友善據點，透過讓家長也懂得好好照顧自己的需要或是增能父母回應式照顧的親職能力，幫助親子建立穩固的依附感、安全感，讓親子可以更享受在一起的美好。為了迎接疫情逐漸趨緩後的兒童節，兒盟也將巡迴「我好你好親子共好空間」，和「育兒＋」據點，包括桃源站、萬華站、苗栗站、花蓮站和屏東站舉辦「孩要玩樂—兒童節玩樂月」，陪親子們自由玩樂一整個月。