俄羅斯自2月24日對烏克蘭發起「特別軍事行動」，戰事延宕至今一個月，並未如預期打出閃電戰。前蘇聯軍官、軍事評論家魯斯塔姆查德對此認為，俄羅斯將在兩週內因資源耗盡戰敗，並列出8點關鍵原因，而台灣也是關鍵因素之一。有台灣網友看完不禁直呼「俄國是用GPS嗎？笑死」

根據日本《朝日新聞》報導，曾在亞塞拜然軍服役30年、參加過高加索戰爭的前蘇聯軍官魯斯塔姆查德（Agil Rustamzade），在退役後擔任軍事評論家，由於熟知俄軍內情，他19日在俄羅斯獨立YouTube分析指出，俄羅斯入侵烏克蘭準備不足且戰術毫無常識。

魯斯塔姆查德表示，俄羅斯雖號稱世界第二軍事強國，但這20到30年間極少有機會使用精確制導新銳武器，也沒有經歷過新型態戰術的戰爭，仍然使用二戰時期的戰術，以步兵和坦克為主。

他也提到，他認為俄軍的「特殊軍事行動」將會失敗，因為在計畫發動戰爭的階段，並未計算到烏克蘭的頑強抵抗，俄羅斯再過2週可能就無法發射飛彈，因為電子元件即將用罄。

魯斯塔姆查德指出，俄軍使用台灣製的GPS接收器，因無法在俄羅斯自行生產（台灣已加入制裁俄羅斯），沒辦法補充；俄軍電子元件幾乎都是台灣製或中國製，庫存用完即告斷炊。其次，俄羅斯遭西方國家強力經濟制裁削弱，孱弱的經濟狀態將導致悲慘結局，尤其戰時的軍事支出是和平時期的10倍，俄羅斯的經濟將無法承受，加上俄軍彈藥補給也出現問題，將導致這場戰事最終會失敗。

對此說法，在台灣PTT論壇掀起熱烈討論，有網友表示「台灣又是關鍵了，有夠會吹」、「世界怎麼跟得上…」、「台灣產的 GPS？看來台灣要被經濟制裁了」、「又在拉仇恨，最好只有台灣做」、「又關台灣的事了」、「等下！俄軍定位吃美國的GPS嗎？」。