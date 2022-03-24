2022年3月24日 熊x外送人員疑似搶單糾紛 發生鬥毆事件 30秒後開打

台南街頭出現「功夫熊貓」！台南今（24）有民眾直擊1名外送員等紅燈時，遭後方另1名外送員走向前突踹倒機車，對方接著出拳爆打，他則倒在地方無力還擊，驚悚畫面全被拍下，2人周圍的騎士與民眾竟裝沒事；警方查出2人疑似因「搶單」起爭執，被打的外送員嗆對方「來啊，要怎麼樣都沒關係？」遭暴打。

影片中1名熊貓外送員在路口等紅燈，突然遭到後方另1名外送員衝來踹倒機車，他當場飛出車外、倒在路邊，對方仍不斷出拳瘋狂毆打，還手指著遭打的外送員念念有詞，後方還有1名外送員全程目睹卻冷眼旁觀；PO出影片的網友稱2名外送員疑因「搶單糾紛」發生爭執，才會當街上演全武行。

台南今（24）有民眾直擊1名外送員等紅燈時，遭後方另1名外送員走向前突踹倒機車，對方接著出拳爆打，他則倒在地方無力還擊，驚悚畫面全被拍下。（翻攝自YouTube）

影片在PTT上引發瘋傳，網友紛紛留言說「功夫熊貓」、「熊貓快打」、「這不是鬥毆，是特別搶單行動」、「為了40元打架？！」「搶個頭，外送仔的單都是系統給的耶」、「什麼叫冷眼旁觀，你拍的人包含旁邊，不是都一樣在旁觀嗎」、「果然南部人比較有人情味，直接來」、「運動暖身喇，什麼打架」、「不都系統發單，怎麼有辦法物理搶單」、「台南最有人情味了啦」。

據悉整起事件發生在台南市北區公園南路，2名外送員因在LINE群組中發生搶單糾紛，被打的外送員疑似傳訊息嗆說「來啊，來啊，要怎麼樣都沒關係？」對方才會暴怒在街上毆打，警方接獲民眾報案後已將2人帶回警局偵訊。