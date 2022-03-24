受到俄烏戰事、中國因疫情再起而輪番硬封城或軟封城，以及季節性淡季影響，市調機構TrendForce表示，下修今年智慧型手機全球產量預估，由原先的13.8億支、調整至13.66億支，產量年增率也隨之向下調整至2.5％，隨著疫情、缺料、通膨、地緣政治等問題都是今年手機市場變數，不排除持續下修全年產量。

TrendForce表示，去年第四季中國智慧型手機銷售不如預期，今年第一季智慧型手機市場除了高水位的成品庫存外，亦受季節性需求低迷影響，導致第一季產量本來就低，加上俄烏戰爭、中國封城，將削弱上半年產量，並連帶影響全年產量。

TrendForce指出，戰事對導致手機品牌銷售停擺或銳減，據TrendForce統計，俄烏兩國的手機銷售市占約占全球3～4％，其中，俄羅斯手機品牌前三席次依序為三星、小米及蘋果，共計囊括85％市占率，隨著蘋果及三星已宣佈暫停在俄羅斯的業務，預期需求將由中國品牌承接，若戰事能於4月底前獲得控制，預估對全年智慧型手機市場的影響約落在2,000萬支。

不過TrendForce也認為，戰事加劇全球通膨，特別對影響能源和糧食價格，並由歐洲快速向全球蔓延，個人可支配所得可能會同時緊縮，造成換機週期延長、購買預算下降，由於通膨的影響既廣且深，影響程度還有待觀察，但後續確實存在高度下修風險。

另外，須特別留意的是，除了戰事以外，疫情也持續牽動今年智慧型手機市場走向，尤其中國是全球最大智慧型手機消費市場，目前仍採取動態清零政策，除了影響智慧型手機供應鏈造成人力、物料短缺外，需求面也將因防疫行動而降溫。TrendForce認為，在中國短期經濟增長率持續走低下，中國智慧型手機市場的出貨量可能由去年約3.25億支、下滑至今年的3億支，年衰退約7.7％，衰退可能持續擴大。