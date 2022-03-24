臺灣企銀24日舉行線上法人說明會，由副總經理林昌育主持，公布2021年第四季營運概況。林昌育表示，近期雖受到俄烏戰爭影響，股市震盪幅度擴大，惟受惠於美國聯準會升息議題及臺灣企銀去年獲利能力與資產品質顯著提升，臺灣企銀股票獲得市場買盤支撐，使股價表現相對穩健。

臺灣企銀2021年稅前淨利58.02億元，較2020年同期成長7.74％，且資產品質持續優化，2021年12月逾期放款比率0.28％、備抵呆帳覆蓋率422.69％，至2022年2月逾期放款比率降至0.20％、備抵呆帳覆蓋率提升至615.67％，數據為歷年最佳。

臺灣企銀分析，去年積極推展放款業務，2021年放款平均餘額12,399.86億元，較前年同期11,684.59億元成長6.12％，今年預估也能有相當幅度的成長，同時在資產品質持續改善下，每月提存備抵呆帳金額大幅減少，截至今年2月底，信用成本0.11％，較去年年底0.42％大幅減少0.31％，獲利能力將逐漸顯現，且受惠今年開始進入升息循環，利差有望擴大，估計將帶動臺灣企銀獲利進一步提升。

林昌育強調，今年重點策略仍在提升中小企業放款規模，持續強化舊戶維繫及新戶開發，除鞏固中長期放款強項業務外，並擴大中小企業客群短期需求如周轉金放款、短期貿易融資及自償性貸款等，提高客戶黏著度，並以中小企業利基客群為中心，橫向拓展其關聯客群、加強整合行銷，提供多元商品線及金融服務等，滿足客戶需求，藉此擴大業務規模及增加多元獲利管道，發揮營運綜效。

臺灣企銀表示，為協助疫情後的台灣經濟復甦及產業振興，臺灣企銀創投子公司持續尋找有潛力的中小企業，協助其取得轉型升級或創新發展所需資金，去年為增強創投及募集基金之業務，臺灣企銀「臺企銀管理顧問公司」於第四季正式揭牌開業，挹注投資動能以協助台灣經濟永續成長。

近年永續發展議題持續發酵，臺灣企銀除持續強化氣候相關財務揭露(TCFD)及規劃導入永續會計準則(SASB)，增加報告書的非財務資訊揭露外，也將強化各功能性委員會的職能及運作，提升永續治理，期望透過適當管理ESG及氣候變遷議題所帶來之風險，化風險為轉機，並將ESG的精神與核心業務結合，創造臺灣企銀永續經營價值。