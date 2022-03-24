民眾需求仍在，國銀房貸及建築融資依舊持續「溫和成長」。據金管會24日公布，到今年2月底國銀房貸餘額達8兆8,533億元，月增259億元，預計3月即可能破8.9兆元新高，上半年就會破9兆元；至於建築融資2月再增加206億元，餘額已突破3.2兆元，2月房貸及土建融共增465億元，是12個月來單月增加金額低點，年增率依舊有10.09％，月增率則是0.39％。

銀行局副局長林志吉表示，主要是2月有農曆年假、228假期，工作天數較少，所以各部位相關不動產管控政策是否反應到國銀不動產放款，仍將持續觀察。

另外，在銀行法72-2條額度上，即國銀房貸、企業建築融資餘額，不得逾銀行存款加計金融債券發售總額30％的控管上，2月整體國銀占比是26.89％，比1月的26.99％，少0.1個百分點，林志吉表示，應是2月有紅包及企業資金回存，存款餘額放大，造成占比下降。

以個別銀行來看，2月還是有一家銀行占率在29％以上，但林志吉表示，已比1月時的占率略降；至於占率在28～29之間的銀行則有5家，已比1月的8家再少3家，是近半年此區間家數最少的一個月，主要就是存款餘額增加。

由於房貸仍是銀行授信、去化資金主要業務項目，因此國銀房貸餘額持續成長，今年2月雖只增加259億元，但仍是比去年2月增加253億元要多，估計3月房貸增加金額就會提高，去年3月是增加549億元，若維持同樣的增速，則3月底國銀房貸餘額就會突破8.9兆元，持續創歷史新高。