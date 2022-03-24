國際半導體產業協會最新報告顯示，今年全球前端晶圓廠設備支出總額可望持續成長並首度突破千億美元，其中，台灣預估將較去年增長56％，並以350億美元的金額居全球之冠，產能維持擴張升級態勢。

證交所統計，近一年來已有3檔鎖定上市上櫃半導體供應鏈的ETF在證交所掛牌，包括本月7日新上市的新光臺灣半導體30ETF（00904）。

新光臺灣半導體30ETF追蹤臺灣指數公司編製的臺灣全市場半導體精選30指數，成分股選自臺灣上市櫃市場中，產業分類為半導體業的股票，並依發行市值由大至小排序後，取前30檔納入指數。

該指數採自由流通市值加權計算，設有個股權重上限30％，且前五大成分股權重加總不能超過60％，每年3、6、9及12月會進行審核調整成分股。

新光投信表示，此檔ETF採季配息，投資組合單純透過市值篩選，布局我國市值前30大的半導體股票，其中最大成分股台積電目前占比近三成，上周甫於3月16日除息日快速完成填息，而占比約15％的第二大成分股聯發科，也在同日宣布將配發創新高的現金股利73元，整體而言，儘管近期國際股市因俄烏戰爭持續大幅震盪，但今年以來半導體類股的股價回檔已深，後市展望應偏正向。

證交所指出，近年台股ETF市場穩健成長，聚焦各種新興趨勢主題的商品不斷推出，證交所表示，相同主題的ETF，其標的指數在成分股的篩選、加權方式、權重限制等設計上仍可能有差異，投資人可多加留意比較，並仔細評估產業成長性及風險，選擇適合自己的投資商品。