客委會主委江俊龍今天帶領市府團隊，前往沙鹿保安宮「三山國王廟」參拜祝壽。（台中市政府提供）

「有燒香有保佑！」農曆2月25日為三山國王巾山大王爺公聖誕。中市府客委會主委江俊龍24日帶領市府團隊，前往沙鹿保安宮提前參拜祝壽；隨後一行人至中正街上保安宮舊址，向福利宮福德正神伯公上香致敬，感謝伯公200多年來保佑地方，守護百姓。

地方耆老王吉元里長說，三山國王為客家先民拓墾路線處處可見，沙鹿區保安宮主祀的三山國王更具傳奇性，「神明換廟治水」的故事在地方廣為流傳；相傳沙鹿區三山國王廟最初位於中正街上，後因座落於四平街的土地公廟福利宮附近水患不止。

後經風水專家指點，請神格較高的三山國王鎮守，兩宮的神明皆同意，於是三山國王與土地公廟址互換，保安宮遂遷至四平街鎮煞，爾後合境平安，神威顯赫，水患平息。「福利宮」與「保安宮」這段神明換廟傳奇至今流傳，保安宮三山國王廟原為客家守護神，現今已成為地方共同信仰中心，見證地方發展。

保安宮主委曾祥說，沙鹿區三山國王廟(保安宮)創建於乾隆10年(西元1745年)，由客家拓墾先民建廟祭祀，至今已有278年歷史，香火鼎盛，是海線地區民眾重要的信仰中心之一；因歷史與社會變遷，保安宮主體於民國73年改建後，相當宏偉壯觀；三山國王信仰更由沙鹿、清水擴展到山城、屯區及全市，目前是是各族群共同信奉的神祇。