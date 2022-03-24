六堆歷史大戲《步月‧火燒》24日進行彩排，吸引不少民眾圍觀。（謝佳潾攝）

六堆歷史大戲《步月‧火燒》24日進行彩排，吸引不少民眾圍觀。（謝佳潾攝）

六堆歷史大戲《步月‧火燒》24日進行彩排，吸引不少民眾圍觀。（謝佳潾攝）

六堆歷史大戲《步月‧火燒》24日進行彩排，吸引不少民眾圍觀。（謝佳潾攝）

六堆歷史大戲《步月‧火燒》24日進行彩排，吸引不少民眾圍觀。（謝佳潾攝）

由明華園全新策畫的六堆歷史大戲「步月‧火燒」，將於26日在屏東千禧公園首度公演，但未演先轟動，24日彩排時已吸引不少民眾圍觀，主角之一的當家小生孫翠鳳感動道，「私房錢變少也開心」，這齣戲值得大家如此付出。

孫翠鳳說，這2年來先生（陳勝福，明華園總團長）一直往屏東跑，都不知道在忙什麼，後來才得知是跟屏東縣長潘孟安討論這齣戲，先生很贊同縣府的想法，所以不惜成本、義氣相挺地做了這齣戲，即使錢不夠也是自己想辦法。

「這就是作戲人的精神！」孫翠鳳笑說，她也不知道對於錢不夠，先生到底會怎麼辦，也許是家裡的貸款愈變愈多，也或許是私房錢愈來愈少，但無論如何她都很開心，看到大家卯足全力做好這齣戲，很感動也很值得。

屏縣府指出，「步月‧火燒」是以乙未年間六堆客家義勇軍、奮勇抵抗日軍的首場戰役地點「步月樓」，以及最後一戰的「火燒庄」為題材，在戲劇語言上突破各種隔閡，還原當代歷史氛圍，劇中還穿插客家話、閩南語、排灣族語、日語等，期待不同語言能發揮各自的美感，並帶給觀眾全新的視覺聽覺饗宴。

客務處表示，全劇融合客家戲、歌仔戲、現代劇，導入當代舞蹈、音樂、視覺藝術，跨越語言種族、多種藝術領域，將300年前發生在屏東六堆撼動人心的歷史史詩重現，並以大型戶外廣場藝術型態跨界創作，3萬支現採管芒花的舞台布置，則呈現昔日族群大團結的熱血精神。

縣府說，演出當天，現場備有2萬席次免票入場，同時也設有身心障礙者的觀賞區，陳勝福強調，大家一定要來看，因為這是唯一1場公演，之後將是售票演出，所以大家一定要把握機會。