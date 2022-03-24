台灣賓士於「Mercedes-Benz SPACE 品牌概念空間」展期最後周末（3／26、27本周末）攜手台灣時尚指標《VOGUE》、《GQ》，打造野營市集。活動邀請多位名人分享野營、露營心境，結合多場消費者活動及體驗課程，在大人、小孩都愛的戶外風格樂園，開啟一場名為豪華的冒險。

為期五個月的「Mercedes-Benz SPACE 品牌概念空間」即將進入尾聲，由各子品牌輪流接力展現賓士全方位的豪華佈局，旗下三個子品牌：Mercedes-Maybach 至臻豪華 、Mercedes-AMG 性能豪華、Mercedes-EQ 先進豪華 ，展示情境隨不同主題調整，打造更沈浸的賞車體驗，成為許多車迷不可錯過的打卡熱點。展期最終以豪華越野王者 G-Class 作為壓軸大戲，憑藉其傑出越野性能和堅不可摧的形象制霸地表，去年更在台灣創下銷售歷史新高。

G-Class 作為許多人的夢想車款，不僅陽剛率性外表高調誘人，其冒險血液流竄全身，所象徵的硬派豪華生活態度也深受戶外玩家嚮往。本次野營市集特別邀請四位 Outdoor 職人帶著喜好戶外卻無從下手的民眾入門，由熱愛登山的樂評作家陳德政、以生活做為創作靈感的資深策展人格子、GQ 營運總監程中鵬，及 Challenge Family 亞太區執行長、同時也是賓士車主的 Jovi Lo 羅威士，帶來一場走向山林、回歸自然的對談，分享他們初入戶外的初衷與方式，透過露營、野營所獲取的能量和樂趣，將 G-Class 生活風格透過輕鬆對話方式，如詩如畫的呈現給各位。

野營市集特別邀請九個特色餐飲、美學、戶外品牌進駐，無論大人、小孩、網美、車迷，都能在野營市集找到屬於自己的夢幻樂園。G-Class 自由奔放生活態度融於日常，Outdoor 即享樂，享樂即生活。

現場更有多項公開體驗課程邀請民眾共襄盛舉，從實用的帳棚搭設、繩結課程到學會不怕沒朋友的露營調酒、簡易甜點製作和儀式感滿分的口袋花束教學，小孩玩耍放電的球池及創意著色遊戲、吸引網美駐足秒殺手機記憶體的打卡熱點，到車迷朋友不可錯過的 G-Class 冒險勝地，充分為今年戶外行程暖身，喚醒心中蟄伏已久的野性生活靈魂。