清明節4天連續假期將至，近年來民眾多利用連續假期出遊，提前1至2周前往掃墓，新北警預估各墓園及納骨塔周邊將湧現車潮，將視情形規畫警用無人機輔助路況查報勤務，以即時反應調度警力派遣。

警方表示，依據往年經驗規畫勤務，已於五股區孝恩納骨塔、三芝區北新路北海福座及中和區納骨塔等易壅塞墓區周邊加派警力及義交加強交通疏導，並配合相關區公所進行管制措施。

此外，將開放墓園及納骨塔周邊部分路段紅黃線停車，但公共汽車招呼站左右各10公尺內、停車場出入口左右各3公尺、消防設施左右各2.5公尺及併排停車等妨礙交通之行為將仍加強取締，以維持車流順暢及保持救災救護路線暢通。

交通大隊表示，各墓園及納骨塔多位於山區，道路蜿蜒狹窄，停車空間仍相當有限，呼籲民眾多運用大眾運輸工具、掃墓接駁專車或親友共乘方式前往掃墓。

新北市政府民政局殯葬管理處已設置「新北市清明服務網」，提供各墓園及納骨塔周邊交通管制方式、管制時段、大眾運輸工具、掃墓接駁專車等資訊。新北市政府交通局亦製作「新北市清明連假交通資訊懶人包」，提供連假國道收費資訊、管制時段、易壅塞風景區等相關資訊供民眾參考。