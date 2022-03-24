摩斯漢堡以黃金地瓜薯競爭，自豪口感綿密鬆軟。單價55元。（摩斯漢堡提供）

想在速食店嘗到地瓜的店家選擇相當有限，麥當勞為迎合喜愛地瓜的消費者，開業38年特別推出地瓜配餐，甫上市就掀話題。頂呱呱則強調自家地瓜餐點最正宗，釋出買一送一優惠；摩斯漢堡不讓競業專美於前，昨（24）日宣布力推2款地瓜點心並獻上多種划算搭配，較勁意味濃厚。

麥當勞雖停賣8個品項，不過23日新增地瓜配餐，「金黃地瓜條」香酥可口滋味讓人垂涎欲滴，搭配特定冷熱飲只需嘗鮮價68元。頂呱呱喊出「捍衛主權」，除了開賣139元的地瓜薯條料理包，更推地瓜薯條等小點心買一送一優惠，活動至4月15日，意即花60元就能帶走兩份地瓜薯條。

摩斯漢堡主張「地瓜料理之王」名號，近期強打黃金地瓜薯、黃金夯地瓜兩款商品，巧的是，與麥當勞、頂呱呱一樣選用台農57號地瓜製成，油炸後外酥內軟，自豪口感更優秀，即日起到摩斯漢堡點購漢堡加125元就能享用飲品加黃金地瓜薯(L)加蒟蒻的組合，4月30日前也有午茶點心超值選優惠組，包含方塊薯餅、洋蔥圈、咖啡等熱門商品都可任君搭配，優惠價109元。