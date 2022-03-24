俄羅斯入侵烏克蘭引發西方國家相繼啟動制裁，雖然石油與天然氣產業大多未在制裁範圍，但這個俄國經濟命脈已開始感受到衝擊，因西方企業出走令開採計畫受阻，交易商與銀行也都避開俄國油貨，使該國石油面臨產量下滑的威脅，進而可能傷及經濟。

美、加已對俄羅斯石油實施禁令，歐盟仍在考慮是否跟進。但西方制裁已阻擋該國取得發展、維護老舊油田所需的資金和先進技術。

獨立能源顧問公司RusEnergy合夥人克魯提金（Mikhail Krutikhin）表示，「這會讓該產業倒退許多年，失去競爭力。」

俄羅斯能源產業遭受打擊，意味這項地緣政治武器威力減弱，對陷入困境的俄國經濟也是一大打擊。石油、天然氣業約占該國預算收入的四成。分析師預料，明年該產業可能有150萬人失去工作。

俄羅斯日前甫指出，由哈薩克至黑海的油管因暴風雨而損壞，每日輸送量估計減少約100萬桶，約占全球石油需求的1％。俄官員指出，維修可能至少要兩個月。

由俄羅斯、哈薩克、雪佛龍（Chevron）等組成的裏海石油管線聯盟（Caspian Pipeline Consortium）稱，以目前的市況，「要找到備用零件恐怕很困難」。