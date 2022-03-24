連鎖餐飲集團雅茗-KY（2726）公告2021年財報，全年營收14.59億元，年減7.69％，受疫情反覆爆發、衝擊大陸內需市場影響，加上大陸事業歷經體質調整，部分業務進行一次性減損，全年稅後虧損9,410萬元，每股虧2.65元。雅茗-KY表示，大陸走向輕資產營運，更會持續深耕美國市場，經調整完畢後，今年有望重回獲利軌道。

雅茗-KY今董事會也通過，將處分所持可不可熟成紅茶20％股權，處分利益對於獲利來說有不小挹注。雅茗-KY表示，雖然將持股處分，但是與可不可的戰略合作關係仍將持續，待疫情趨緩後，雙方將再攜手海外合作。

雅茗-KY表示，大陸內需市場在歷經疫情衝擊，加上茶飲市場高度競爭，因此發展趨緩，而大陸事業在體質結構調整、品牌重新疏理後，會以新商模型態及輕資產方式再出發，以面對疫後新情勢。

雅茗-KY表示，今年營運及展店重心將聚焦美國，特別快樂檸檬已經成為美國市場茶飲的領導品牌之一。目前快樂檸檬在美國已有超過80家門店，今年預計將拓展至120家門店，三年內挑戰300家目標應可達成。

雅茗-KY指出，快樂檸檬在美已深耕七年多時間，不論品牌知名度、門店規模、單店業績皆在美國茶飲市場位居前段班，整體獲利表現相當出色，因此也吸引相當多各地潛在加盟者。

雅茗-KY表示，為更進一步加強美國及東協市場發展，今天董事會也正式任命Maurice Chin擔任美國公司總經理、陸宇龍擔任馬來西亞公司總經理。Maurice近年來協助快樂檸檬在北加州及德州市場已開展出近50家門店外，因應後疫情時代，除了借重他的營運長才外，還將給予更多資源及資金，投入發展更強大的營運管理系統、供應鏈系統、數位資訊系統、顧客會員系統等，以快速提升快樂檸檬在美之市佔率及競爭優勢。

快樂檸檬近年來在美的營運績效一直表現優異，除了反映在99％高續約率上以外，快樂檸檬展現的品牌價值以不追求快，直接以好品質、好服務挑戰主流市場，並以「築高牆、廣積糧、齊分享」的營運戰略，建立各地區的合盟伙伴關係，讓美國總部、各區合盟菁英、消費者共創三贏局面。