中華職棒樂天桃猿去(2021)年首次採用3位女團長壯壯、宋城希及Rina，加上原有3位男團長，共6團長帶領球迷應援。然而宋城希今(24)日竟在臉書公布自己「已經離開應援隊」的消息，更透露自己是「非自願性離開」，還寫下「不是我配不上那裡也不是那裡配不上我，而是我不適合那裡的沈魚落雁，那裡也不適合我的孤峰突起。」消息傳出引發網路一片譁然，留言區也不少粉絲熱議，並紛紛給她加油打氣祝福。

宋城希今(24)日在臉書發長文寫道：「首先感謝大家的問候，然後很抱歉，再來我只會說一句也只能說這一句『我並非自願性離開』，所以那些好奇、猜忌、懷疑、攻擊或責備謾罵都別再延展堆疊下去」；並意有所指地說：「說實在..要我去嘲諷一個我沒好好相處過的人，我真的很難做到。我不知道怎麼開口，不是我比較神聖偉大節操有多高，而是我太能理解莫名其妙被說嘴被大放厥詞被人辱罵的難受..」。

宋城希訴說：「一直選擇開啟靜音模式，想靜悄悄的褪去，畢竟逃避比面對還來的輕巧，然而科技的發達總讓我無所遁形。想好好整理情緒，才有勇氣面對大家的文字跟問句，但我依然沒有能力去撫平。現在的我只能把自己全然丟擲在鐵人三項226的賽程還有往後的往後，不去思考不去觀看那些關於。餘下的，願每個靈魂都無愧、都安然，都懂得什麼是愛什麼是包容跟珍惜每個個體的獨一無二」。

接著談到了她離隊的「理由」：「世界很大，大到我們可能一再因為不理解而錯過亦或者狠狠被世俗拋棄；世界很小，小到我們總有一天會以更加完整的形體而有機會再擁抱相遇。後來才稍微理解，不是我配不上那裡也不是那裡配不上我，而是我不適合那裡的沈魚落雁，那裡也不適合我的孤峰突起。願意留下選擇繼續陪伴在我身邊的，有見面我依然會彎腰鞠躬說聲謝謝，不願意站在我這的也真的沒有關係，我能理解你的憤怒失落甚至是嘲笑」。

她提及自己的心情：「無庸置疑，當然會難過，而這難過不僅是『sad』還乘以『hard』」，更有情緒表現：「每個願意捎來的訊息給我的人啊，其實每看一則都會泛淚，是我懦弱沒有勇氣去面對..因為愛你們，所以不願你們因為我而失落，這種悲傷我一個人承擔就好你們不需要。」，喊聲：「請答應我，代替我在場上好好力竭給球員們，今年的他們很需要你們的熱情和聲音」；並「祈福所有人都泰然」。

最後她說：「我是Cheney 宋城希，希望在你那裡有個空間被你記得。」；網友回應並貼出照片：「特別的人才有魅力」、「加油 !」、「謝謝你帶給我們的快樂跟回憶，以後無論在哪都要繼續發光發熱，加油」、「懷念你的5678，還有在東區走道與10號隊友一起應援」、「其實我們都能感受到妳的熱情」、「勇敢飛！因為妳是那綻放獨有光芒的公主」、「我愛妳，加油」、「澎湖226加油！」，一片惋惜及支持聲湧來。