推動減碳、減少汙染，採用電動公車是未來趨勢，彰化縣政府規劃新增從員林直達二林中科「20路」公車，員林客運營運10部上路巴士，都將採電動大客車。此外，縣府去年爭取交通部「電動大客車示範計畫補助」全國最多，彰化客運請購29輛，將行駛7條公車路線。

彰化縣尚未行駛電動公車，今年可望突破掛零，縣府去年配合交通部「電動大客車示範計畫補助」營運計畫和彰化客運合作，一口爭取補助29部電動巴士，客運業者每輛最高可領取1000萬元補助款，含購車一次補助700萬元；另營運補助金300萬元，分12年給付。

為了提升電動車國產化，交通部補助採購對象，有兩家合格廠商，分別是成運汽車和華德動能，成運汽車已在二林中科園區承租20公頃土地再蓋新廠，今年啟動第一期計畫，投資20億，彰化客運和員林客運，考量成運汽車同在彰化縣，未來維修、零件更換更方便等，加上充電快，全都要向成運汽車採購。

彰化客運申請上路7條路線，已經審核通過，目前進行請購程序，配合車廠整裝、測試，期望今年底上路，分別是6903路：彰化、頂番婆、草港尾和6903A延駛到崙尾。6904路：彰化、線西、草港尾。6906路：彰化、和美、水尾。6907路：彰化、中寮、水尾。6912路：彰化、花壇、員林。7路：員林、田尾、高鐵彰化、田中車站。

縣府工務處交通運輸科長許僅宜表示，去年9月28日，經過整併、新上路的彰化市至溪湖、埔心二林的直達19路公車，減少停靠13站、節省30分鐘，提升不少搭乘率，目前已有3成，將持續增闢20路公車。

縣府表示，二林中科招商有成，至今年1月底已引進31家廠商，總投資金額超過900億元，將帶動就業人口，新闢20路公車從員林、溪湖、埔心到二林中科園區，計畫10輛行駛公車都採取電動大汽車，24日公路總局將召開審查。