陸委會主委邱太三今天表示，他跟前總統馬英九路線不同，兩岸應「互相承認主權」。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，按照邱太三的講法，《兩岸條例》與陸委會都不應該存在，若相互承認主權，就只剩下外交部，沒有陸委會，邱太三是否要修憲把自己廢掉？

陸委會主委邱太三昨說，若「維護中華民國的主權」不算台獨的話，未來在兩岸做任何協商談判上，應該會是比較好的基本條件，外界解讀此說法與前總統馬英九路線相近，邱今說，他跟馬英九不同，國民黨在大陸應大膽堅持中華民國主權，並應「互相承認主權」。

蕭旭岑指出，根據《中華民國憲法》，兩岸互不承認主權，互不否認治權，馬英九的主張完全符合《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》規定，建議邱太三讀讀《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》，如此應該會有比較正確的發言。

蕭旭岑批評，如果民進黨做不到，就表示仍是政治空言，在做沒有意義的政治動作。