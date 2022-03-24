彰縣府耗費3年，斥資5億元，打造鹿港溪1.5公里兩岸親水步道 。（吳敏菁攝）

鹿港溪首場水上音樂會白天亮到黑夜，棉花糖、捏麵人、造型氣球免費拿。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港溪傳唱歷史風華，故事不歇，彰縣府耗費3年，斥資5億元，打造1.5公里兩岸親水步道，去年底完工後，經過驗收，改善細部缺失，26日首場音樂會將在水中舞臺登場，節目滿檔，從白天亮到黑夜，還安排手作工藝體驗工坊，捏麵人、棉花糖、造型氣球免費索取。

鹿港溪古稱「鹿仔溪」還能通行船隻，後來河道縮小，又建員林大排，主水流不再入鹿港溪，被改名「舊港溝」，家庭廢水排入，飄著惡臭，不少人惋惜，催生再現鹿港溪風華。

彰化縣政府投入規劃，呼應再造鹿港歷史現場計畫，從鹿港青雲路道南興三號橋區段，將長達1.5公里水岸環境全面綠美化，沿途花木繁盛、綠草如茵，創造多了許多休憩空間，沿岸汙水截流也至水資源回收中心，透過引入石礫鋪層設計淨化改善水質。

鹿港溪水岸改造以「古城好生活、水與綠慢遊」為願景，營造6公頃景觀綠帶、親水步道3公里、融入了鹿港文化特色元素，有糕餅、烏魚子等造型座椅，還打造水中舞台、風帆廣場、人行橋廣場等及7座橋梁。

水岸廊道創造寬達25米水域環境，更有代表「二鹿」意象的公共藝術裝置「福鹿獸」，閃亮亮不銹鋼材質的軀幹和鹿角上，還有窗花和糕餅印模紋，夜晚搭配燈光照射，照亮鹿港新亮點。

縣府舉辦首場音樂會26日登場，從下午2點半歡樂到晚上8點半，水中舞台設在復興南路及公安街交會處南興1號橋旁，除了邀請在地洛津國小弦樂團、鹿港國小舞蹈社、彰化青年管樂團、菜園社區合唱團、聖軒國樂團，還穿插街頭藝人表演，並安排皮雕手作，吸引更多人來漫遊、徜徉這道多采的水岸空間。