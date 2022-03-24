《產經新聞》24日報導，曾擔任日本防衛大臣和外務大臣、目前為執政黨自民黨宣傳本部長的河野太郎在街頭演說中強調，若包括日本在內的國際社會，於俄羅斯持續入侵烏克蘭之下，仍減輕現有的經濟制裁，恐讓北京政府認為代價可以接受，導致其更願意對台灣發起進攻。

根據報導，河野太郎24日在日本東北的JR仙台車站前發表街頭演說，稱中國大陸高層正密切注意俄烏戰爭，觀察國際社會對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）「殘虐行為」的反應；若現在就減輕對該國的經濟制裁，恐讓北京政府認為此類行為的懲罰只是「暫時的」，可能成為中國大陸攻擊台灣的誘因。

針對俄羅斯停止石油等能源出口、打亂世界經濟反擊國際社會的可能性，河野太郎承認，這恐讓能源價格飆漲、須請求民眾配合節約電力等措施，但他強調，為清楚傳達「絕不允許獨裁者對外侵略」的訊息，經濟制裁「絕對不能放寬」。

退役美國陸軍中將、曾擔任駐北京武官的前國防安全合作署（Defense Security Cooperation Agency）署長胡可成（Charles Hooper）先前表示，北京政府正「非常仔細地關注當前局勢」，觀察其他國家的反應、吸取教訓，並將其納入自己的未來戰略之中；美國前眾議員、曾連續4年擔任聯邦眾議院情報委員會（House Intelligence Committee）主席的羅傑斯（Mike Rogers）也表示，中國大陸正從俄烏戰爭中吸取教訓，補強自身的經濟與軍事弱點，要求美國不應將目光自中國大陸移開。