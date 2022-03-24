民進黨選舉對策委員會於今傍晚召開會議，會中決議，後續尚未提名直轄市長提名人選包括台北市、新北市、桃園市、台中市，由主席蔡英文暨選對會成員徵詢協調作業。

此外，蔡英文主席首先在會議中表示，當前烏克蘭局勢仍持續緊張，牽動國際及國內政經局勢發展，執政團隊仍是以穩健推動國政，守護國家安全為首要工作。

面對年底九合一選舉，蔡英文再次強調，民進黨仍是要以穩健執政為基礎，按部就班進行提名作業，爭取更多人民認同和支持。

今天選對會也做出三點決議，一是，選對會一致同意，建議徵召江聰淵為宜蘭縣長候選人、蔡培慧為南投縣長候選人，並提交中執會，進行徵召提名作業。

至於第二，選對會針對苗栗縣長提名成立苗栗縣長徵詢協調小組，由洪耀福擔任召集人，成員包括：高志鵬、劉維鈞。

最後則是後續尚未提名的直轄市長提名人選包括台北市、新北市、桃園市、台中市，由主席暨選對會成員徵詢協調作業。

今天會議除高雄市長陳其邁請假外，其餘選對會成員皆出席與會。