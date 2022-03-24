台中大遠百「美麗購物節」活動正在熱烈展開中，首波業績年成長超過15％，業績表現亮眼！為持續刺激消費，大遠百頗受歡迎的「韓風春之季韓國物產展」，即日起熱鬧登場！今年特別以韓國「應援」文化為主題，今(24)日在「移動應援餐車」前正式揭幕，大推夢幻韓食小吃、道地伴手禮，開幕首日吸引了不少消費者前來採購。

台中大遠百表示，「韓風春之季韓國物產展」週假日指定時間祭出熟食應援美食優惠專區，包含韓國傳統布帳馬車會出現的道地經典熟食魚板，推薦價60元、必買小吃辣炒年糕推薦價180元、人氣小點88串燒起司熱狗，推薦價120元，以及圃美多拉麵系列等著粉絲響應外，活動期間(即日起-4/6)於展場消費滿3,000元以上，即贈3樓漫步花藝300元品牌抵用券。

此外，憑3樓漫步花藝專櫃消費滿3,000元發票，可享「韓風春之季韓國物產展」8折優惠（部分商品除外）；假日則推出「韓系花色口紅DIY教室」、「韓系花少女舞蹈」活動，享用多樣韓國道地小吃美食之餘，也可以體驗韓國最流行KPOP舞蹈、手作。