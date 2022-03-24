依2016～2021年電子發票捐贈統計資料，雲端發票捐贈張數逐年增加，2021年為6,661萬張，較2016年增加3,668萬張，增幅達1.2倍，其中使用載具捐贈比率由35.0％攀升至57.1％。

發票募集是社福團體籌募經費重要管道之一，政府配合電子發票作業推動愛心碼機制，以達到便利民眾捐贈發票，提高受捐贈機關或團體受贈發票機會，以及減少募集發票、收取、對獎人力成本等多重效益。

以縣市別來看，2021年以台北市、新北市捐贈張數為冠亞軍，分別約4,500萬張、1,200萬張。

按照各行業觀察，雲端發票捐贈來源為資訊服務業張數自2018年起逐年上升，2021年占比達四成五，可能與該行業受惠於宅經濟效益，由網路提供服務如線上影片、音樂串流服務等增加，進而推升消費者之捐贈數有關，次高為零售業22.8％。

截至2021年底，我國設立愛心碼社福團體合計有1,620家，多數皆位於台北市約29.0％，其次為新北市約12.3％，其他四都合計約33％。

另按縣市獲贈發票張數結構來看，高度集中在台北市，占比達六成七，其次新北市占一成八，二者合占八成五，近五年呈現互為消長。