日本腕表品牌CITIZEN標榜職人精湛工藝的「The CITIZEN」系列腕表，以往僅限在日本市場販售，近兩年因台灣鐘表藏家的慧眼，也在台灣限量上市，由於價格合理、物超所值，經常一上架就銷售一空。昨天CITIZEN在台發布The CITIZEN系列「御見四季」和高精準A010機芯的光動能萬年曆腕表，邀請謝祖武擔任嘉賓。

The CITIZEN「御見四季」四款限量表，表盤採用日本傳統土佐和紙工藝。（CITIZEN提供）

今年53歲的謝祖武出道已逾35年，但完全不見中年大叔的老態，提到自己與CITIZEN腕表有何相似之處，他笑說自己很守時，而且非常「精準」，絕少失誤，就像CITIZEN搭載高精準A010機芯的光動能萬年曆腕表，每年誤差僅5秒一樣，是值得信賴、演技精湛的好演員。

The CITIZEN「御見四季」春季限量表「息吹IBUKI」，11萬3000元。（CITIZEN提供）

CITIZEN的品牌名由來，是以「親近市民」為目標，打造每個人買得起的表為宗旨，而有「國民腕表」的美譽，隨著時代的演進，腕表已從日常生活必需品成為個人時尚品味的象徵，因此CITIZEN在1995年推出工匠之魂的頂級The CITIZEN腕表，融入日本人最引以為傲的精緻工藝，腕表表殼和絕大多數零件皆以手工打磨，並在表盤、表背與表冠加上品牌標誌「老鷹」為特色，深受藏家的推崇與喜愛。

The CITIZEN「御見四季」秋季限量表「綾錦AYANISHIKI」，11萬3000元。（CITIZEN提供）

昨日謝祖武在發表會搶先配戴「御見四季」春季的「吹息IBUKI」腕表，即是今年新款「御見四季」四款腕表的其中一只，融入日本傳統土佐和紙工藝，表盤採用平安時代日本高知縣的「土佐和紙」工藝作品，因每件和紙的纖維和紋路都不一樣，而有雲龍紙的美譽，全球限量僅250只，台灣分配到3只，據說還未正式發布已有表迷搶訂。