新北市永和警分局今（24日）下午召開分局層級治安會報暨聯合社區治安會議。（永和警分局提供）

新北市永和警分局今（24日）下午召開分局層級治安會報暨聯合社區治安會議，除邀請轄內的民意代表、各級機關學校外，特邀請轄內金融機構、四大超商、大賣場，以及警友、民防、義警、志工、巡守隊等也都踴躍出席，針對轄內攔阻詐欺、打擊車手提領等治安等問題提出討論。

偵查隊長於會中說明各金融機構、超商攔阻詐騙防處作為及成效，並分享本分局警銀聯手攔阻詐騙及破獲黑幫介入靈骨塔詐欺集團等案例，更特別說明分局與轄內超商、金融機構與大賣場等已建立line群組，即時提供最新反詐騙訊息及相關治安訊息;另外竊盜問題亦是民眾感受最深切的刑案，偵查隊長於會中提供民眾強化居家防竊概念，檢視居家門窗及周邊道路防竊能力，提升民眾防竊警覺意識，並宣示警方打擊各類竊案做到每案必破的決心。

永和警分局長陳保安在會中簡報提及本市全體員警在非洲豬瘟、新冠肺炎疫情嚴峻的環境下全力配合阻斷傳播鏈、並做好精準疫調，期間更展現打擊犯罪迅速破案的專業能力，在110年整體績效、各項業務成效贏得諸多獎項，並獲得到四大媒體治安民調六都第一的殊榮。

新北市在侯市長以及警察大家長阿仁哥帶領下，持續在治安、交通、服務民眾各方面工作有優良的表現，陳分局長並提到今年的重要工作是持續打擊詐欺及暴力犯罪確保民眾財產安全、面對疫情不鬆懈，做好精準疫調保護每位市民，本分局將持續穩定以七分治安、三分交通、服務加成的方向前進，共同打造永和區成為一個安居樂業永續幸福的城市。