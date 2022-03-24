台南市今天雖新增1起本土確診個案，但台南市政府表示，明天起拍照或參加活動合影可適度脫下口罩，但鑑於近日國內仍有零星本土個案，社區仍存在潛在傳染風險，因此，台南市的醫院及住宿式長照機構，除中央規定例外情形，仍維持禁止探病延長至4月1日。

台南市政府今天宣布，因鹽水家族群聚傳播鏈的這波疫情已經告一段落，因此，明天開始台南將跟跟隨中央流行疫情指揮中心規定，拍照時，可以把口罩拿下來，但台南市長黃偉哲呼籲，「可以的話還是戴著」。

黃偉哲說，4月是台南廟會活動很多的時期，常有廟會遶境或入火安座，很多人一旦覺得熱就不會戴口罩，但其實鞭炮放那麼多，空氣也不好，戴著口罩還是比較好。

黃偉哲也說，如果台南疫情屬於個案，沒有繼續外擴的話，今天新增個案也沒有其他家人或學校傳出確診的話，台南就跟隨中央流行疫情指揮中心防疫規定，但如果疫情外擴，相關防疫如戴口罩等措施就會緊縮。