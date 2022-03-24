瑪黑家居選物代理的瑞典衣物保養專家品牌STEAMERY，擁有全面的衣物保養系列商品，除了掛燙機、除毛球機外、衣物清潔和衣物刷具等，是全球最完整且知名的衣物保養專家品牌，也是瑞典H＆M集團旗下高階品牌 ＆Other Stories、COS等指定合作並於店內展售。
今年 Steamery 推出最新一代 Cirrus No.3.手持掛燙機 與 Pilo No.2 充電式除毛球機 ，新機展現了效能與美學的理想平衡，以煥然一新的簡約現代外型、提升使用體驗，設計出更高使用效能、更省電，同時傳承 Steamery 以環保節能為開發理念，新一代 Cirrus No.3.手持掛燙機 與 Pilo No.2 充電式除毛球機，即日起瑪黑家居選物官方網站與瑪黑家居門市獨家販售，首推新品上市優惠價和組合。
上市優惠價，Cirrus No.3 掛燙機 優惠價4980元，定價5580元；購賣 Cirrus No.3 掛燙機加贈 Steamery 去味噴霧 (價值890元) ，數量有限送完為止 ； Pilo No.2 除毛球機 優惠價1980元，定價2380元 ，組合優惠價， Cirrus No.3 掛燙機 ＋ Pilo No.2 除毛球機優惠價6780元，定價7960元。
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