《大新聞大爆卦》

俄烏之戰已近1個月，俄軍持續攻擊，烏克蘭軍隊轉守為攻。前民進黨立委郭正亮預測，俄烏之戰有3個結果，最後如果俄羅斯撐不住，事情就大條了，因為俄羅斯「家當」就會搬出來了。

郭正亮24日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，俄羅斯擁核武6千多顆，比美國還多，其中有1千顆左右是小當量，怎知俄羅斯不會去動用呢？因為可以去炸小目標。

郭正亮表示，現在俄羅斯已經騎虎難下，俄烏之戰會怎樣收場呢？郭正亮認為會有3種狀況︰第一種狀況，烏克蘭撐不住，但他希望不要發生這個狀況，因為烏克蘭撐不住，結果會非常慘，因為停火（和平）協議對烏克蘭不利，俄羅斯也不一定會撤軍 ，因為俄軍已經占領很多地方，所以歐美也不會取消制裁，這是最糟的結果。

郭正亮接著指出，第二種狀況是，歐洲撐不住了，現在歐洲有3個壓力︰難民、通膨、歐洲資金在外流。歐洲會不會有一天突然想通了，我們跟美國利益不一致，美國比歐洲強大，歐洲卻一直受傷，美國通膨相對歐洲也比較輕，因為美國糧食、能源可以自給自足。第三種狀況是，至少歐洲會取消制裁，美國要制裁，自己去制裁，這是比較好的結果。但如果俄羅斯撐不住，事情就大條了，因為「家當」就會搬出來了。