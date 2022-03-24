迎接以兒童節與復活節開啟的連假與春日旅遊度假商機，台北晶華酒店宣布，自4月1日起至5月2日為大小朋友們打造「晶華童心月」，除了好玩的「晶華週末親子郵輪｜尋蛋獵遊航程」客房專案外，餐廳也端出應景佈置及料理迎賓，包括一樓柏麗廳特製造型餐點，以及適合小朋友拍照遊憩的「Kid's Wonderland童心專區」，二樓上庭酒廊端出以各式蛋料理為主角的「復活節早午餐」。一樓Regent Gift Shop外賣櫃則有年年熱銷的「晶華出奇蛋」鴕鳥蛋蛋糕，搭配一系列復活節的甜點的「復活節野餐籃」，「晶華美食到你家」美食外帶外送平台也推出適合野餐踏青的「春日風格野餐組」，希望透過充滿節慶儀式感的各式美味料理，擄獲大人小孩們的心。

針對兒童節和復活節，晶華酒店一樓Regent Gift Shop推出一系列禮籃、糕點及烘焙麵包應景。首先推薦的「復活節禮籃」內含廣受大小朋友歡迎的「晶華出奇蛋」，以巨大的鴕鳥蛋殼為盛器，將全蛋、糖、牛奶、法國頂級依思妮奶油、質感細緻的日本紫羅蘭低筋麵粉一起拌勻製成麵糊，注入於鴕鳥蛋殼內，烘烤成馥郁香濃、滑順綿密的海綿蛋糕，除了原味香草外、也有蜂蜜以及巧克力的蛋糕體。

品嚐「蛋糕」時，必須先以附贈的小木槌將厚約半公分的鴕鳥蛋殼敲破，軟嫩的海綿蛋糕露餡之後、撲鼻的香氣引人食指大動。搭配籃內附贈的焦糖海鹽醬、酸甜香氣馥郁的莓果果醬及脆口的糖炒堅果一同食用，讓整體口感更豐富多元。禮籃內另附有迷你復活節兔娃娃以及8色環保無毒著色筆，消費者可以在蛋殼上作畫、享受彩蛋和擺拍的樂趣，每組1,880元。

由酒店法籍甜點行政主廚-裴洛偉（Nicolas Pelloie）設計的復活節蛋糕，第一款「小雞孵蛋鳳梨起司蛋糕」，是以椰香沙布列為底，層層堆疊上熱帶水果奶餡、香烤鳳梨、香草凍、萊姆海綿蛋糕及起司蛋糕慕斯，外層則包裹上黃色巧克力淋面，環繞以綠色巧克力飾片，象徵花草的意象，最上層點綴以可愛小雞及雞蛋造型的繽紛巧克力，每一口都能品嘗到洋溢春天的幸福滋味。

另一款「兔兔愛吃紅蘿蔔紅桃覆盆子」則是將脆口的布列塔尼酥餅和杏仁海綿蛋糕為底，依序鋪上清爽的白桃果醬和馬鞭草凍、帶有莓果感的覆盆子奶餡以及紅桃慕斯，外層裹上浪漫可愛的蜜桃色淋面，探出頭的兔子及紅蘿蔔則是以香濃巧克力製成，俏皮造型十足吸睛。此外另有「公雞滑倒」以及「邦妮兔」兩種造型巧克力甜品，40%法芙娜牛奶巧克力幻化成可愛動物外型，內裡則包裹著一顆顆可口的黑白榛果巧克力，除了香甜美味吸引人，同時也是拍照上傳IG與親友同好分享的好素材，上述甜品售價每款680元起。

兩款可愛造型麵包分別為「兔子丹麥吐司」以及「兔子布里歐香腸捲」，前者是將高筋麵粉、無糖鮮奶油、糖、鹽、酵母、天然老麵一起揉製成麵團，經過冷卻、發酵等過程，再烘烤而成，單純入口就充滿著Q軟與香甜。後者則是以鬆軟可口布里歐麵糰捲入美式熱狗、表層刷上蛋液烘烤，最後綴上栩栩如生的大眼睛而製成，每款75元起。

位於晶華酒店一樓的人氣自助餐廳柏麗廳精心為復活節打造「Kid's Wonderland童心專區」，大片草皮上佈置有可愛小兔、繽紛彩蛋以及各式造型立牌可供大小朋友玩樂和拍照，餐台上也規劃出十多道兼具營養和美味的童趣餐點，包括奶油培根義大利麵、海鮮茄汁義大利麵、迷你三明治、酥炸雞塊、蝦卵玉子燒，甜品則包括杯子蛋糕、野莓奶酪、定時現烤出爐的香噴噴雞蛋仔等，以加料、加量不加價的方式販售。餐價平日午餐1,380元、平日晚餐1,580元、假日午餐與晚餐1,680元(含星期五)。兒童100公分以下免費，100至130公分半價。

晶華酒店二樓上庭酒廊則推出主廚精心規劃的「復活節蛋料理早午餐」，內容除了經典的美式炒蛋、班尼迪克蛋、太陽蛋牛肉馬鈴薯餅之外，主廚更將滋味濃郁的馬背起司和鹹香的烏魚子加入半熟的蛋包中，打造出歐姆蛋的全新風味。義式寬麵拌炒入以濃郁蛋液和新鮮起司粉調和的義式培根蛋黃麵，加入酥脆的培根肉及培根油，其中畫龍點睛的明太子魚卵更為料理增添一抹鹹香的滋味。

以牛奶吐司為載體的波士頓龍蝦堡．魚子醬，是先將龍蝦洗淨去殼後切塊，放入熱鍋中與百里香、芹菜炒香，再加入鹽和胡椒調味，起鍋後與蛋黃、芥花油、檸檬汁製成的檸檬美奶滋拌勻，夾入自製的牛奶吐司，最上層點綴上海中珍寶-魚子醬，肥厚的龍蝦肉香甜Q彈，搭配外酥內軟的麵包及鹹香提味的魚子醬，奢華鮮香、美味盡出。法式火腿起司蛋則是將布里歐麵包切片，依序夾入以鐵板香煎後的火腿、起士和雞蛋，是一道營養滿分的美味早餐。早午餐自4月2日起每週末假日上午10點半至下午5點於二樓上庭酒廊供應，每款800元起。

台北晶華酒店自營的「晶華美食到你家」平台則趁勢推出「春日風格野餐組」，每組1,980元，集結適合野餐食用的各式輕食，包括以焦香酥脆的吐司堆疊白醬及熔岩起司，最上層鋪上半熟蛋、充滿濃厚法式風情的香脆夫人熱三明治、擁有麵包、牛肉及生菜1:1:1完美比例的美國牛肉漢堡，搭配上清爽凱薩沙拉以及可愛兔兔造型蛋糕，是春日踏青野餐首選。