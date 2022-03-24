我國插畫家參加第59屆「義大利波隆那兒童書展」(The 59th Bologna Children’s Book Fair)獲獎，卻遭中國大陸向當地政府施壓，要求其參展作品的國名必須改為「Taiwan-China」。外交部對中國將其政治污手伸進國際文化活動，表達最嚴厲譴責及高度遺憾，將責成駐館持續透過各種管道，維護我國國家尊嚴及我參展國人的公平待遇。

立委黃國書今天在立法院提到，我國一位插畫家卓霈欣，獲得了波隆那SM基金會國際插畫家大獎，不過昨日聽聞在會場上，「Taiwan」國號國名被塗銷了，據了解是中國大陸在義大利的外交單位，去向波隆那市的省政府省長抗議，表示要用TAIWAN CHINA，而波隆那市也感到無奈，他們了解台灣和中國的政治問題，也不想這麼做，只好想出折衷方案，將國名全部塗銷，變成沒有TAIWAN，也沒有TAIWAN CHINA。

外交部表示，針對主辦單位擅自決定遮蓋我國參展畫家作品的國名事，我駐義大利代表處已於第一時間向義大利政府及主辦單位表達抗議並要求改正，同時透過義大利國會議員協助交涉。

外交部重申，中華民國台灣是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬，中國政府沒有一天統治過台灣，自然無權在國際場域宣稱代表台灣或矮化我國人參與活動使用的國名。由於中國政府不當施壓，連文化藝術領域也遭到中國政府的荼毒；中方霸道打壓行徑將遭到台灣人民及國際社會的唾棄。

外交部強調，台灣與義大利兩國共享民主、自由、人權等普世價值；我國鄭重呼籲義大利相關單位發揮勇氣，拒絕中方不當霸凌，應強化與台灣等民主陣營夥伴的合作與文化交流，共同抵抗政治壓迫。