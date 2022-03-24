台股24日一度下跌逾百點，隨後跌點收斂，進入整理格局，但如被視為防疫概念股之首的毛寶（1732）、擁電動車電池題材的康普（4739）、主攻電子級溶劑的勝一（1773）、電子特化品的永光（1711）、離岸風電的上緯投控（3708）、戰火下掀行情的東鹼（1708）、台肥（1722）等，逆勢收紅，「群性」不強的化工股，在盤面上一支獨秀。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，化工族群各家公司主攻項目不一，小至生活用品，如油漆、大至「電子特用化學品（簡稱特化品）」，如半導體洗劑等，應用廣泛，產品百百種，因此群性不強。

如毛寶，主攻居家清潔用品，向來被視為防疫概念股指標，24日成交量暴增近七倍之多、達8,439張，簇擁股價衝上漲停；對照24日中央流行疫情指揮中心所公布，境外移入病例暴增至124例、創史上新高，不難理解毛寶股價表現強勢原因。

另有包括康普、永光、聚和、上緯投控、美琪瑪、東鹼、德淵、中華化、中美實、勝一、台肥、長興、三晃、信紘科等，皆逆勢收紅，漲幅0.22～6.45％以上，成交量也多呈現日增。

康普、美琪瑪、聚和為電池材料三雄，入列中國電池廠寧德時代磷酸鋰鐵電池（LFP）電池供應鏈，擁電動車題材；中華化、永光、長興、勝一則都與電子特化品相關，搭上半導體廠擴產熱潮、出貨增加，營運前景備受期待；而上緯投控則是離岸風電族群指標股。

化工族群中還包括化肥相關股。在俄烏戰爭持續下，萬寶投顧投資總監蔡明彰點名看好族群，化肥股為其中之一。由於俄羅斯、白俄羅斯的鉀肥遭制裁，烏克蘭禁止肥料出口，供給全仰賴加拿大；然加拿大鉀肥產量雖為全球第一、約17％，比不上俄羅斯、白俄羅斯的總額、約20％，運輸問題也讓化肥供應雪上加霜，使得包括東鹼、台肥等，近日屢掀行情。