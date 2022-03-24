財政部北區國稅局表示，若員工認購股權，用優惠價購入公司股票，則時價與認股價格差額必須列入所得課稅。

公司依證交法或公司法規定發行員工認股權憑證，個人依公司所定認股辦法行使認股權者，「執行權利日」標的股票時價超過認股價格差額部分，核屬所得稅法第14條第1項第10類規定之其他所得，應計入執行年度之所得額，依法課徵所得稅。

該局指出，公司如未訂定員工認股權證辦法或員工不具認購資格，則員工（包含子公司員工）須透過市場，按市價購買，始得持有公司股票，對於符合一定條件的員工在執行日行使員工認股權，即可按較當日市價為低之認購價格取得相同的股票，則其差額部分為員工提供勞務之補償性報酬或公司給予員工福利，核屬所得稅法第14條第1項第10類規定之其他所得。

當員工行使認股權時，發行認股權憑證公司或其代理機構將股票或認股權股款繳納憑證交付之日，員工即可自由處分該股票或憑證，以該時點為「執行權利日」。