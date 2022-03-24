昇達科擬發股息4元 現金殖利率2.11％ 19:332022/03/24 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 昇達科（3491）24日召開董事會，通過去年度財報及股利，經結算，昇達科去年全年營收17.58億元，年增約18.7％，另歸屬於母公司業主淨利達2.37億元、年增九成，換算EPS為3.81元，經董事會決議配發4元現金股利，內含資本公積配發的0.8元現金股利，派發率達到104.98％，惟以24日的收盤價189.5元換算，現金殖利率僅2.11％。 名軒擬配發現金股利1.2元 殖利率達5.18％ 日電貿配息4元 隱含現金殖利率逾7％ #昇達科 #現金殖利率 #配發 #元現金股利 #擬發 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 茂達去年賺逾一股本 配息9.02元 04:102022/03/24 證券．權證 全球傳動去年營收、獲利均寫次高 擬配息1.3元 20:322022/03/23 財經 獲利創新高 國泰金：股利一定比去年高 17:542022/03/22 財經 《電子通路》利機去年獲利登13年高 擬配息2.3元 17:312022/03/23 財經 晶華 擬每股配息12.3925元 04:102022/03/24 證券．權證 巨路減資加配息 股東每股拿回5元 04:102022/03/24 證券．權證 尼克森去年賺逾半股本 04:102022/03/23 證券．權證 復盛去年每股賺18元 擬配發12元現金股息 18:262022/03/23 財經 鴻海配息5.2元 史上最高 04:102022/03/24 產業．科技 八方、美食-KY 大方配息 04:102022/03/23 證券．權證 昇達科：低軌衛星商機大爆發 04:102022/03/24 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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