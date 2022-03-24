昇達科（3491）24日召開董事會，通過去年度財報及股利，經結算，昇達科去年全年營收17.58億元，年增約18.7％，另歸屬於母公司業主淨利達2.37億元、年增九成，換算EPS為3.81元，經董事會決議配發4元現金股利，內含資本公積配發的0.8元現金股利，派發率達到104.98％，惟以24日的收盤價189.5元換算，現金殖利率僅2.11％。