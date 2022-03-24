俄羅斯自2月24日進攻烏克蘭以來仍未拿下基輔，戰士延宕至今一個月，俄羅斯聯邦安全局（FSB）內部消息人士爆料，俄羅斯入侵烏克蘭後引發的混亂，尤其西方制裁影響他們的生活，導致安全局內部對普丁愈來愈不滿，「每一個月，安全局人員叛變的可能性也跟著上升」。對此，台灣有網友表示「都說出來了還有可能嗎？」

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，流亡海外的俄國人權社運人士奧塞奇金（Vladimir Osechkin）告訴英國《泰晤士報》（The Times），俄羅斯聯邦安全局（FSB）消息人士告訴他，內部對於普丁的不滿愈來愈高，尤其官員們對於西方的制裁愈來愈感到挫折，這代表這些特勤官員不能飛往自己的度假別墅，或是不能「帶他們的孩子去巴黎迪士尼樂園玩」。

對於消息來源為何？奧塞奇金並未透露自己的消息來源，僅表示對方在安全局裡負責小型分析部門。此外，報導亦指出，聯邦安全局官員的薪水高於一般俄羅斯民眾，政府也會分配公寓，普丁本身就在1998至1999年間擔任聯邦安全局局長，2000年晉升俄羅斯總統。

不過，對於吹哨者爆料和外媒說法，引起不少台灣網友討論。一派網友認為「如果真的有，怎麼可能對外說…」、「都說出來了還有可能嗎？」、「政變要秘密來，這叫秘密嗎？」、「普丁KGB出身，就算是秘密都會察覺吧」。但也有網友分析「當年二戰時期，希特勒也是差點被政變」、「然後呢？有人真敢動普丁嗎？」。