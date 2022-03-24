遊戲營運商紅心辣椒（4946）新手遊《我叫MT：經典再現》24日在 Google Play及App Store 雙平台正式上線，該遊戲為紅心辣椒代理、明日世界遊戲NEXTJOY GAMES研發，遊戲推出後單日營業額突破百萬元，付費比為18％，將為3月、4月營運帶來強勁挹注。展望2022年，辣椒全年將推3款遊戲，其中一款為日系射擊類IP大作，將於7月推出，有望帶動辣椒全年營運向上。

《我叫MT》為經典遊戲《魔獸世界》二創動畫作品，本身幽默詼諧又將時下網路流行文化的惡搞風格帶入，多年來廣受網友追捧。辣椒累積今年前兩個月營收較去年同期年增84.1％，法人估，3月在《我叫MT》新作帶動下，營運將添新動能，4月起則將開始貢獻單月完整營收。

展望今年營運，辣椒2022年共將推出3款遊戲，下半年還有兩款將登場。其中一款為日系射擊類IP大作，將於7月推出，整體來說，在新產品帶動下，辣椒2022全年營運將有望優於去年表現。

此外，為緊抓元宇宙商機，辣椒轉投資新創公司股往金來(股)所推出的擬真股票交易手遊《股神》，即將正式進軍NFT市場，計畫於4月11日在交易平台「Jcard這咖」推出以遊戲內營業員為主題的100款NFT加密藝品，其中50款於「Jcard這咖」開放交易，另外50款則可透過《股神》內任務系統進行碎片蒐集兌換，每一位擁有「股神NFT」的玩家，在遊戲內外亦可獲得額外賦能。