俄羅斯與烏克蘭發生武裝衝突，普丁是否因為戰事不利而會動用核武？政大俄羅斯研究所兼任教授、俄羅斯列寧大學博士趙竹成認為，目前看起來民心沒有渙散的跡象，且俄羅斯打下一個地方之後，還要鞏固才會再繼續往前。他強調，普丁不會在烏克蘭使用核武或是化武，即使被逼急了也不會用，這是大原則。

趙竹成24日在《新聞大白話》指出，2月28日普丁支持度是68％， 3月15日普丁支持度是74％，大致上看起來民心沒有渙散的跡象，而且可能更團結。在此條件之下，預測普丁撐得住或撐不住？時間還太早。

他表示，克里米亞三面環海，必須要陸路通道，從頓內次克到克里米亞的陸路通道必須要打通，只剩下馬立波。馬立波巷戰已經進行2禮拜，清除馬立波還要10天到14天，因為那裡是亞速營在南部的大本營。

他還披露，亞速營在馬立波採取人肉盾牌的戰法，不讓平民離開，非常麻煩。馬立波開了好幾次人道走廊，但人走不出來，因為亞速營不讓他們出來，把他們強制留在民房裡面，有些人躲到地下室，但沒什麼用。

趙竹成說，俄羅斯戰場推進很慢，還有一個因素，俄軍在推進過程中，除前軍事手段外，後方有政治作戰手段，打下一個地方之後，必須要清除殘餘反對分子。並且老人用藥、小孩子的餅乾書籍等，還要鞏固後方，沒有太大問題，才會再繼續往前。

趙竹成強調，普丁不會在烏克蘭使用核武或是化武，因為俄國人把烏克蘭當自己人，怎會用核武或化武？即使被逼急了也不會用，這是大原則。今天只是家裡兄弟有些問題，大家吵一架，不至於動用核武和化武。烏克蘭和俄羅斯彼此親戚都住在對面，動用核武對俄羅斯也是永遠的傷痛。