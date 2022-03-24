日前電腦大廠華碩遭烏克蘭點名，呼籲加入抵制俄羅斯行列，隨後華碩即宣布已停滯對俄出貨。近日有研究指出，華碩有多款無線路由器受到俄羅斯殭屍網路Cyclops Blink惡意軟體攻擊；對此，華碩官方公布受影響路由器型號和版本，並說明應對措施。

俄羅斯殭屍病毒「Cyclops Blink」於2019年初次問世，背後為俄羅斯駭客組織Sandworm。英國國家網路安全中心（NCSC）、美國聯邦調查局（FBI）早於2月下旬即發現這款惡意軟體，當時該惡意軟體主要鎖定WatchGuard所研發的防火牆設備。

最近，趨勢科技研究發現，「Cyclops Blink」開始鎖定華碩近20款路由器感染。推測疑為國家級駭客所主導，雖然尚未有重要政經、軍事等具價值的基礎設施遭受感染，但研究仍不排除會進一步攻擊高價值目標的可能性。

針對此事，華碩官方發布安全公告，同時也公布受影響的路由器和版本，其中版本均為3.0.0.4.386.xxxx以前的版本，而受影響產品型號則為：

GT-AC5300

GT-AC2900

RT-AC5300

RT-AC88U

RT- AC3100

RT-AC86U

RT-AC68U

RT-AC68R

RT-AC68W

RT-AC68P

RT-AC66U_B1

RT-AC3200

RT-AC2900

RT-AC1900P

RT-AC87U (EOL)

RT- AC66U（停產）

RT-AC56U（停產）

另外，華碩建議用戶將設備重設回原廠設置、韌體更新到最新版本、變更及提升管理員密碼強度，同時關閉遠短管理功能；華碩表示，目前正在調查Cyclops Blink，同時也在修復程式。