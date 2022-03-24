鑒於基數較高且新房銷售疲軟，大陸地產開發商的內部融資（即來自房產銷售的首付款和按揭貸款）在 2022年1-2月加速下跌。惠譽評級表示，開發商內部融資有望在 2022年下半年逐步復甦，但新冠病例上升可能增加不確定性。

2022年1-2月大陸地產開發商從首付款和按揭（抵押）貸款回籠的現金分別年減27％、17％，內部融資額下降24％至1.2兆元（人民幣，下同）。這主要源於2021年1-2月的高基數（1.6兆元）且大陸全國商品房銷售年減19.3％。

然而，惠譽評級表示，由於更多城市的按揭房貸審批常態化、放貸等政策放寬，以及房價持續回升，內部融資額年降幅有望在 2022年下半年來臨之時逐步觸底。沿海地區的一、二線城市可能因供應量較低以及經濟活力較強而率先復甦，但大陸全國性的好轉仍需要時間。

惠譽評級表示，財務穩健的開發商並不急於收回現金，故可堅持定價。而陷入財務困境的開發商（主要是民企）則降價更為積極，但其在合同銷售額和銷售面積方面仍然表現疲軟，這可能是由於購房者擔憂項目交付風險。由於購房者害怕踩雷，公開拖欠債務的開發商的合同銷售額均大幅回落。儘管如此，銷售均價的下降幅度仍遠低於銷售額和銷售面積，這可能是由於地方政府設定的降價底線。

惠譽評級表示，近期新冠病例增多為大陸房產銷售的復甦蒙上一層陰影，給開發商的內部融資添加了不確定性，而內部融資的復甦對於外部融資是否跟進至關重要。