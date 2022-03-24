高通技術公司攜手10家「高通台灣創新競賽」（Qualcomm Innovate in Taiwan Challenge, QITC）入圍團隊參與2022年智慧城市展，展出透過高通先進5G及AI技術所推出的智慧解決方案，及其應用於全球各大城市的智慧網路連結與邊緣處理的案例。

同時，這10家QITC新創團隊也在本屆智慧城市展的SMART OPEN MIC for Smart Startups Program論壇中，分享透過幫助城市解決基礎建設、能源、醫療、交通與建築等挑戰，發展出既能將成本開銷極小化、又能放眼未來城市定位的永續發展解決方案的經驗。

高通與台北市電腦商業同業公會合作，攜手10家QITC新創團隊於3月22日至3月25日在台北展區中展示其產品及解決方案。參與本屆展覽的10家新創團隊包含奎景運算（AvalancheComputing）、奧榮科技（avilon intelligence）、聿信醫療（Heroic-Faith）、桓竑智聯（IHH）、凌波（LINGBO）、憶象（Memorence AI）、聯騏技研（Nestech）、美商宇心生醫（QT Medical）、智慧貼紙（Smart Tag）、聲麥無線（VM-Fi）。

高通智慧城市加速器計畫（Qualcomm Smart Cities Accelerator Program）於2019年推出，為高通Qualcomm Advantage Network的一部分，目前為超過400多名成員所組成領先全球的生態系，協助成員推出端對端的智慧解決方案。

在台灣，「高通台灣創新競賽」（QITC）是一項扶持台灣新創圈的計畫，支持台灣新創公司運用高通行動平台在5G、蜂巢式物聯網、機器學習、智慧城市和多媒體領域開發創新解決方案。

入圍團隊不僅可獲得資金補助、在育成期間進入高通台灣創新中心，並可獲得專利申請獎勵、智財權培訓、商業輔導和研發支持等各項資源。自2019至 2021 年間，QITC已育成29家優秀的新創團隊，其中5家團隊更獲邀加入高通Qualcomm Advantage Network，成為高通全球商用生態系成員。