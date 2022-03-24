是德科技（Keysight Technologies Inc.）宣布推出新的Scienlab SL1302A軟體，讓OEM製造商可根據GB/T 34657.1標準，執行電動車供電設備（EVSE）的互通性測試。

Keysight SL1302A軟體支援是德科技的充電測試解決方案Scienlab充電檢測系統（CDS），針對電動車（EV）及EVSE的交流和直流充電介面進行整體測試。該軟體採用模組化設計，讓客戶能輕易配置CDS，以符合其特定需求。如此一來，客戶無需為單一解決方案採購多個EV/EVSE測試選項，並可大幅縮短產品上市時間與成本。

是德科技提供符合充電符合性和互通性標準的完整測試案例資料庫。每個資料庫都是根據官方規格開發，並仔細驗證充電測試硬體配置和最新軟體版本。有了全新的Keysight SL1302A測試軟體，客戶能毫不費力地根據GB/T 34657.1標準執行互通性測試。